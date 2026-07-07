День семьи, любви и верности попросили сделать выходным

«Мы бы очень хотели, чтобы 8 июля стало выходным днем… Это на самом деле потребность нашего общества сегодня: придать то значение семье, которое она заслужила. И 8 июля мы решили сделать выходным днем в связи с этим. Не мы, конечно, решили — государство должно решить. Но мы решили, основываясь на обращении к нам со стороны многочисленных наших сторонников, подписчиков и граждан, к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову», — цитирует РИА Новости председателя оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрея Кормухина.