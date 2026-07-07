День семьи, любви и верности попросили сделать выходным

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Организаторы Всероссийского парада семей подписали обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову о введении нерабочего дня в День семьи, любви и верности.
«Мы бы очень хотели, чтобы 8 июля стало выходным днем… Это на самом деле потребность нашего общества сегодня: придать то значение семье, которое она заслужила. И 8 июля мы решили сделать выходным днем в связи с этим. Не мы, конечно, решили — государство должно решить. Но мы решили, основываясь на обращении к нам со стороны многочисленных наших сторонников, подписчиков и граждан, к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову», — цитирует РИА Новости председателя оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрея Кормухина.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.
Напомним, ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал сделать 8 июля выходным для многодетных родителей.