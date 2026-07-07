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При праздновании Дня независимости США погибли 100 человек

100 человек стали жертвами инцидентов со стрельбой при празднования Дня независимости Соединённых Штатов, говорится в сообщении неправительственной организации Gun Violence Archive.

Источник: Аргументы и факты

100 человек стали жертвами инцидентов со стрельбой при празднования Дня независимости Соединённых Штатов, говорится в сообщении неправительственной организации Gun Violence Archive.

Кроме того, ещё 340 человек получили травмы. В организации уточнили, что речь идёт о данных за три дня.

«В выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы — 20. Такого не происходило с рекордного 2021 года. Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные — 100 убитых, 340 пострадавших», — заявили в организации.

Сообщение опубликовано в соцсети X*.

Напомним, на участке Бруклинского моста в Нью-Йорке, который использовался для запуска праздничного фейерверка в честь 250-летия независимости США, произошёл пожар.

По данным Los Angeles Times, количество арестованных в Калифорнии после празднования Дня независимости Соединённых Штатов превысило 400. В материале сказано, что речь идёт о драках и разграблении магазина на пляже.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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