При праздновании Дня независимости США погибли 100 человек

100 человек стали жертвами инцидентов со стрельбой при празднования Дня независимости Соединённых Штатов, говорится в сообщении неправительственной организации Gun Violence Archive.
Кроме того, ещё 340 человек получили травмы. В организации уточнили, что речь идёт о данных за три дня.
«В выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы — 20. Такого не происходило с рекордного 2021 года. Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные — 100 убитых, 340 пострадавших», — заявили в организации.
Сообщение опубликовано в соцсети X*.
Напомним, на участке Бруклинского моста в Нью-Йорке, который использовался для запуска праздничного фейерверка в честь 250-летия независимости США, произошёл пожар.
По данным Los Angeles Times, количество арестованных в Калифорнии после празднования Дня независимости Соединённых Штатов превысило 400. В материале сказано, что речь идёт о драках и разграблении магазина на пляже.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.