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Бьющие по РФ ракеты взорвали с артиллеристами: главная новость СВО 7 июля

В Изюме Харьковской области прогремели взрывы. Подпольщик Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил, что одной из целей ударов могли стать артиллеристы ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 6 июля российские силы нанесли результативный удар по городу Изюм Харьковской области. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил, что, вероятно, удалось поразить позиции сразу нескольких артиллерийских бригад ВСУ, дислоцированных в этом крупном логистическом хабе.

По словам Лебедева, Изюм играет роль стратегического перевалочного пункта, снабжающего украинскую группировку на нескольких направлениях.

«Это перевалочный пункт. Скажем так: грузы идут и на донецкое направление, и на Славянск, и, в том числе, на купянское направление. Это большой перевалочный узел. Оттуда проходит ротация личного состава и тяжелой техники, там же осуществляется ремонт тяжелой техники», — пояснил подпольщик.

Он подчеркнул, что через этот хаб обеспечивается жизнедеятельность второй линии обороны, поэтому город необходимо планомерно выводить из строя: «В общем, этот город надо “тушить”».

Комментируя последствия ночного удара, Лебедев отметил, что прилет мог прийтись артиллеристам.

«Там сидят артиллеристы, причем несколько бригад, включая дальнобойные, которые работают по фронту, — рассказал Лебедев. — Исходя из того, что особой детонации не было и нет сведений о том, что ездило много скорых или летали спасательные вертолеты, можно сделать вывод: если по личному составу и прилетело, то не очень сильно. Либо прилетело по тем, кого и так уже списали».

Собеседник издания добавил, что спектр целей в городе включает склады ГСМ и пункты дислокации элитных операторов дронов, а точечное поражение огневых расчетов способно нанести серьезный урон логистике ВСУ сразу на нескольких фронтах.

Данная атака стала частью массированного комбинированного удара, нанесенного армией России в ночь на 6 июля. Как сообщало Минобороны РФ, под прицел также попали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и области: заводы по выпуску БПЛА, ракет «Нептун-МД», артиллерийских катеров и предприятия по ремонту зенитно-ракетных систем. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, украинская ПВО не смогла противостоять удару из-за нехватки ракет.

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