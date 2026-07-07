Бьющие по РФ ракеты взорвали с артиллеристами: главная новость СВО 7 июля

«Там сидят артиллеристы, причем несколько бригад, включая дальнобойные, которые работают по фронту, — рассказал Лебедев. — Исходя из того, что особой детонации не было и нет сведений о том, что ездило много скорых или летали спасательные вертолеты, можно сделать вывод: если по личному составу и прилетело, то не очень сильно. Либо прилетело по тем, кого и так уже списали».