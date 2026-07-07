Что грозит паре руферов за подъём на небоскрёб в США: за них взялась прокуратура

Руферам из России, покорившим Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, может грозить реальный срок. Молодая пара проходит сразу по трем уголовным статьям. Как сообщили РИА Новости в манхэттенской прокуратуре, наказание может быть серьезным.
Фигурантов обвиняют по трем уголовным статьям категории D: безрассудное создание опасности для жизни первой степени, умышленное повреждение чужого имущества второй степени и кражу со взломом третьей степени. Каждое из этих обвинений предусматривает максимальное наказание до семи лет тюремного заключения. Кроме того, руферам вменяется материальный ущерб на сумму свыше 1,5 тыс. долларов.
Помимо уголовного преследования, экстремалов может ждать и административное наказание за проникновение на крышу — до одного года лишения свободы.
Если суд признает их виновными, он либо сложит все сроки, либо применит более мягкий подход — и тогда руферы проведут в тюрьме лишь самое долгое из назначенных наказаний.
Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус стали известны благодаря документальному фильму Netflix «Skywalkers: A Love Story». Картина рассказывает об истории отношений пары и подъеме на второй по высоте в мире небоскреб в Малайзии (678 м).
В начале июля им удалось незаметно миновать охрану и подняться на шпиль небоскреба в Нью-Йорке, где они развернули пацифистский баннер с надписью «Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир». На вершине антенны мужчина сделал девушке предложение руки и сердца.
Руферы незаметно прошли мимо охраны, а затем через технический люк на 102-м этаже выбрались на шпиль — все это без какой-либо страховки.
Видео с предложением руки и сердца Биркуса к Николау стремительно разлетелось по Интернету, собрав миллионы просмотров.
На предварительных слушаниях 2 июля руферы заявили о своей невиновности, а их адвокат Джейсон Крински счел обвинения чрезмерными. Суд отпустил пару без залога, следующее заседание состоится 24 августа.
Также сообщалось: как бы ни закончилось дело, русских руферов из США вышлют, а граница для них, вероятно, закроется навсегда.