Что грозит паре руферов за подъём на небоскрёб в США: за них взялась прокуратура

Фигурантов обвиняют по трем уголовным статьям категории D: безрассудное создание опасности для жизни первой степени, умышленное повреждение чужого имущества второй степени и кражу со взломом третьей степени. Каждое из этих обвинений предусматривает максимальное наказание до семи лет тюремного заключения. Кроме того, руферам вменяется материальный ущерб на сумму свыше 1,5 тыс. долларов.