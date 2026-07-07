Красноярск сильно затопило проливным дождем

По улице Свердловской, по словам Зайцева, продолжается процедура передачи участка дороги в муниципальную собственность, что позволит в дальнейшем заняться его реконструкцией. Для переулка Медицинского необходимо строительство ливневой канализации и насосной станции, однако стоимость проекта слишком высока для городского бюджета, поэтому власти ищут возможности привлечь финансирование по государственным программам.