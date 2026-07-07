Красноярск сильно затопило проливным дождем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После сильного вечернего дождя коммунальные службы всю ночь устраняли последствия подтоплений на улицах и во дворах.
Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах Электриков, Карамзина, на выезде к домам по улице Свердловской, а также во дворе дома в переулке Медицинском. Специалисты откачивали воду в течение всей ночи, сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев в соцсетях.
Эти территории затапливает уже не первый год, поэтому проблему невозможно решить только экстренной откачкой воды после каждого ливня.
По улице Свердловской, по словам Зайцева, продолжается процедура передачи участка дороги в муниципальную собственность, что позволит в дальнейшем заняться его реконструкцией. Для переулка Медицинского необходимо строительство ливневой канализации и насосной станции, однако стоимость проекта слишком высока для городского бюджета, поэтому власти ищут возможности привлечь финансирование по государственным программам.
Что касается улицы Карамзина, депутат намерен уточнить, на каком этапе находится включение участка в планы развития дорожной инфраструктуры.
Илья Зайцев также подчеркнул, что Красноярску необходимо учитывать изменения климата и заранее готовиться к более частым и продолжительным ливням, поскольку подобные погодные явления становятся новой реальностью для города.