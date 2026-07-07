В СФ предложили ввести целевые квоты для бесплатного второго высшего образования

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Расширение возможности получения бесплатного второго высшего образования возможно в том числе за счет введения целевых квот под потребности отдельных отраслей и регионов, а также с помощью партнерства с работодателями: когда компания финансирует обучение сотрудников в вузах. Такое мнение выразил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог, отвечая на вопрос о необходимости расширения в РФ направлений и условий для получения бесплатного второго высшего образования.
По словам сенатора, сейчас возможность получения второго высшего образования бесплатно ограничена «узким перечнем направлений и категорий граждан», к которым относятся творческие специальности (режиссура, композиция и др.), отдельные программы для выпускников военных вузов, а также квоты для людей с инвалидностью. При этом, отметил он, статистика Минобрнауки показывает, что доля таких мест в общем объеме бюджетных мест не превышает 2−3%, а конкурс на них остается высоким «из-за ограниченного числа вузов, реализующих эти программы».
«В условиях дефицита кадров в ИТ, инженерии и медицине запрос на расширение доступа к бесплатному обучению по второму профилю становится все более актуальным. Думаю, что расширить возможности можно за счет нескольких механизмов: во-первых, ввести целевые квоты под потребности конкретных отраслей и регионов — например, для переподготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий и высокотехнологичного производства», — сказал Мурог.
Другим способом расширения возможности получения второго высшего образования может стать развитие «партнерства с работодателями»: компания может финансировать обучение сотрудника при условии отработки в регионе или на предприятии в течение 3−5 лет, отметил парламентарий. «В третьих, [можно] активнее использовать магистратуру как инструмент смены профиля: поскольку обучение в магистратуре после бакалавриата не считается вторым высшим, этот путь позволяет сменить специальность без дополнительных затрат для бюджета. Но на мой взгляд, ключевое условие тут — сохранить прозрачность отбора и единые критерии качества подготовки, чтобы расширение доступа не снижало планку образовательных результатов», — считает сенатор.