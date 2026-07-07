В СФ предложили ввести целевые квоты для бесплатного второго высшего образования

Другим способом расширения возможности получения второго высшего образования может стать развитие «партнерства с работодателями»: компания может финансировать обучение сотрудника при условии отработки в регионе или на предприятии в течение 3−5 лет, отметил парламентарий. «В третьих, [можно] активнее использовать магистратуру как инструмент смены профиля: поскольку обучение в магистратуре после бакалавриата не считается вторым высшим, этот путь позволяет сменить специальность без дополнительных затрат для бюджета. Но на мой взгляд, ключевое условие тут — сохранить прозрачность отбора и единые критерии качества подготовки, чтобы расширение доступа не снижало планку образовательных результатов», — считает сенатор.