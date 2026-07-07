Красноярский виадук превратят в «мост семейного счастья»

В Красноярске в День семьи, любви и верности, 8 июля, пешеходный виадук у городской администрации превратится в «мост семейного счастья». 8 июля в Красноярске пройдут праздничные мероприятия, посвященные семье. Символичной площадкой дня станет пешеходный мост рядом с главными городскими часами. На один день он превратится в «мост семейного счастья», — рассказали в мэрии. На виадуке разместят милые ромашки, большое сердце и красную дорожку. Любая пара сможет сделать в этой фотозоне памятные снимки, а также пройти по мосту и загадать желание. Полюбоваться праздничным оформлением и сделать селфи можно с 11:30 до 20:00.