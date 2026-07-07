В Красноярском крае подорожают перелеты в северных направлениях

В Красноярском крае подорожают перелеты в северном направлении. Авиаперевозчик «КрасАвиа» представил обоснование для роста тарифов, оно было рассмотрено правительством региона. Основная причина — увеличение расходов на перевозки: цена на авиатопливо растет, зарплату сотрудникам нужно повышать.
И вот министр тарифной политики края Роман Дубровский подписал соответствующий документ. Согласно ему стоимость перелетов на Крайний Север и приравненные ему районы увеличится на 1 — 3 тысячи рублей.
Несколько примеров: улететь из Красноярска в Норильск на самолетах краевой авиакомпании можно теперь за 28 тысяч рублей (вместо прежних 24,8 тысячи). В самую дальнюю точку — Диксон — 30,5 тысяч рублей. В Северо-Енисейский — 10,2 тысячи рублей (вместо 9 тысяч). Из Норильска в Хатангу — 24 тысячи рублей (вместо 21,4 тысячи).
Вместе с тем жители северных территорий могут пользоваться правом на субсидированные перелеты.