В Красноярском крае подорожают перелеты в северных направлениях

Несколько примеров: улететь из Красноярска в Норильск на самолетах краевой авиакомпании можно теперь за 28 тысяч рублей (вместо прежних 24,8 тысячи). В самую дальнюю точку — Диксон — 30,5 тысяч рублей. В Северо-Енисейский — 10,2 тысячи рублей (вместо 9 тысяч). Из Норильска в Хатангу — 24 тысячи рублей (вместо 21,4 тысячи).