В Красноярском крае за сутки на пожаре спасли человека, еще один пострадал

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске утром загорелась квартира на 3 этаже многоквартирного дома на улице 40 лет Октября.
Огонь повредил вещи на площади 1 квадратный метр. Сотрудники МЧС спасли одного человека, также был обнаружен травмированный мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
В Игарке Туруханского округа произошел пожар в расселенном жилом доме. Огонь ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Также зафиксировано одно происшествие на воде. В Иланско-Нижнеингашском округе на озере Бульзометр очевидцы обнаружили и подняли из воды тело мужчины. Сейчас проводятся следственные мероприятия.
В краевом МЧС напоминают: купание вне официальных пляжей опасно для жизни. При отдыхе у воды важно соблюдать правила личной безопасности.