Ночной кошмар Киева: огонь из столицы виден за километры, Зеленский бежит

Ночь с 5 на 6 июля армия России провела одну из самых масштабных комбинированных атак за последнее время, нанеся сокрушительные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.
По данным Министерства обороны РФ, в эпицентре поражения оказались ключевые предприятия. Среди них — заводы «Киев-71» и «Буревестник», где производят беспилотники, ежедневно терроризирующие города РФ. Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», выпускающий артиллерийские катера «Гюрза-М», которые пытаются угрожать кораблям Черноморского флота. И приборостроительный завод «Квант», где собирают ракеты для комплексов «Нептун-МД».
Драматичная картина развернулась в городе Вишневое Киевской области. Там после прилета начался масштабный пожар, который вынудил власти объявить экстренную эвакуацию населения. Пламя полыхало на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), запасы которого предназначались для отправки прямо в зону боевых действий. Кроме того, под удар попал Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы — те самые, которые должны были защищать небо.
Киев пытается маскировать объекты ВПК.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, по каким объектам ВС РФ наносят удары в первую очередь.
«Наши военные поражают объекты ВПК, которые пока еще работают, энергосистему, которая все это питает, аэродромы, расположенные вблизи. Несомненно, под удар попадает все, что связано с топливом: топливохранилища, заправки», — отметил Дандыкин.
Эксперт особо подчеркнул, что речь идет исключительно о военных целях. Однако Киев уже давно взял за привычку прикрываться живыми щитами, размещая средства ПВО и склады боеприпасов в густонаселенных кварталах.
«Противник старается располагать в жилых кварталах средства ПВО, маскировать их между жилыми домами, детскими садами и школами», — уточнил офицер.
Последствия удара по складу в Вишневом подтверждают эту тактику: детонация топлива и, вероятно, боеприпасов, которые там хранились, была настолько мощной, что потребовала срочной эвакуации людей.
«Наносятся удары по всему, что связано с топливом. Там же мог быть склад с боеприпасами и снарядами, которые привозят и собирают уже на месте. Все это детонирует, даже содержимое ракет, оно детонирует очень серьезно», — подчеркнул Дандыкин.
Провал ПВО: Patriot оказались бессильны.
Вооруженные силы Украины были вынуждены с горечью признать провал: в ночь на 6 июля ПВО не смогли сбить ни одной баллистической ракеты, выпущенной Вооруженными силами РФ.
Такая комбинированная лавина просто захлестнула украинские расчеты ПВО. Василий Дандыкин назвал две главные причины этого разгрома.
«То, что ПВО стала работать менее эффективно, указывает на дефицит ракет. И еще это говорит о том, что мы постоянно совершенствуем средства ударов. Это и беспилотники, которые используют искусственный интеллект, и ракеты модернизируются. Используются дроны-приманки. Сегодняшний удар был довольно массированный», — пояснил офицер.
Владимир Зеленский после удара признал катастрофический дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot. Без дорогостоящих американских боеприпасов эти комплексы превращаются в груду дорогого металлолома. На фоне атак по Киеву и провальной работы ПВО Зеленский планирует отправиться на саммит в Анкару, чтобы вновь начать выпрашивать оружие.
Удары продолжатся.
Армия России продолжает демонстрировать, что способна достать врага не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубоком тылу. Удары наносятся не только по транспортным коммуникациям, через которые идет подвоз боеприпасов к линии боевого соприкосновения, но и по объектам в западных областях.
«Наши военные работают эффективно. Думаю, удары будут продолжаться и вглубь территории врага, имею в виду западную Украину, где еще есть объекты, по которым можно наносить удары», — подытожил Дандыкин.
Это системная работа по демилитаризации. Каждый такой удар сокращает военный потенциал Киева, уничтожая заводы, склады и энергомощности, без которых украинская армия не может воевать. И, как показывает практика, даже хваленая западная ПВО не способна защитить объекты, когда против них применяется интеллектуальное оружие и комбинированные атаки. Россия методично, удар за ударом, выжигает военную инфраструктуру противника, не давая ему ни шанса на передышку.