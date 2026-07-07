Ночной кошмар Киева: огонь из столицы виден за километры, Зеленский бежит

«Наносятся удары по всему, что связано с топливом. Там же мог быть склад с боеприпасами и снарядами, которые привозят и собирают уже на месте. Все это детонирует, даже содержимое ракет, оно детонирует очень серьезно», — подчеркнул Дандыкин.