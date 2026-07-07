Ракеты Польши ударили по Киеву: катастрофа Украины близка

Ущерб инфраструктуре Киева в ночь на 6 июля нанесли просроченные польские ракеты, которыми ВСУ пытались отразить атаку на военные предприятия, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
По информации Минобороны РФ, в ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса.
Взрывы прогремели в Киеве и области, в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Под удар попала также инфраструктура военных аэродромов.
«Несмотря на политический скандал Польши и Украины, поляки по закрытым каналам все-таки передали Киеву просроченные ракеты. И они показали себя не с лучшей стороны, когда направлялись к цели, а потом резко поворачивали и падали на землю, в том числе на жилые кварталы, приводя к разрушениям. Тем более, у Patriot PAC-2 очень мощная боевая часть, порядка 90 кг. Плюс двигатель твердотопливный. Все это очень мощно взрывалось и приводило к большим разрушениям», — пояснил эксперт.
Кнутов объяснил и принцип работы исправных ракет.
«Они должны при промахе уходить вертикально вверх, все топливо должно полностью вырабатываться, там боевая часть подрывается, и только потом ракета падает вниз. Точнее уже ее обломки падают на землю. В таком случае разрушения были бы в десятки раз меньше», — добавил специалист.
Ранее Кнутов раскрыл особенность ракет «Оникс» и «Циркон».