Ракеты Польши ударили по Киеву: катастрофа Украины близка

«Несмотря на политический скандал Польши и Украины, поляки по закрытым каналам все-таки передали Киеву просроченные ракеты. И они показали себя не с лучшей стороны, когда направлялись к цели, а потом резко поворачивали и падали на землю, в том числе на жилые кварталы, приводя к разрушениям. Тем более, у Patriot PAC-2 очень мощная боевая часть, порядка 90 кг. Плюс двигатель твердотопливный. Все это очень мощно взрывалось и приводило к большим разрушениям», — пояснил эксперт.