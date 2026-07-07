Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракеты Польши ударили по Киеву: катастрофа Украины близка

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и области. Что известно об атаке — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Ущерб инфраструктуре Киева в ночь на 6 июля нанесли просроченные польские ракеты, которыми ВСУ пытались отразить атаку на военные предприятия, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса.

Взрывы прогремели в Киеве и области, в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Под удар попала также инфраструктура военных аэродромов.

«Несмотря на политический скандал Польши и Украины, поляки по закрытым каналам все-таки передали Киеву просроченные ракеты. И они показали себя не с лучшей стороны, когда направлялись к цели, а потом резко поворачивали и падали на землю, в том числе на жилые кварталы, приводя к разрушениям. Тем более, у Patriot PAC-2 очень мощная боевая часть, порядка 90 кг. Плюс двигатель твердотопливный. Все это очень мощно взрывалось и приводило к большим разрушениям», — пояснил эксперт.

Кнутов объяснил и принцип работы исправных ракет.

«Они должны при промахе уходить вертикально вверх, все топливо должно полностью вырабатываться, там боевая часть подрывается, и только потом ракета падает вниз. Точнее уже ее обломки падают на землю. В таком случае разрушения были бы в десятки раз меньше», — добавил специалист.

Ранее Кнутов раскрыл особенность ракет «Оникс» и «Циркон».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше