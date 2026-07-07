Испытания детской вакцины против коклюша планируют завершить к осени

В соответствии с национальным календарем прививок министерства здравоохранения, на территории России действует схема вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, при которой первую прививку ребенку делают в 3 месяца, вторую — в 4,5 месяца (не ранее чем через 45 дней после первой), третью — в 6 месяцев (также через 45 дней после второй). Существующая коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина требует ревакцинации в 7−14 лет.