Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг российским руферам грозит 20 лет тюрьмы

Вечером 30 июня Николау и Кузнецов купили билеты на экскурсию в небоскреб как обычные туристы и тайно остались там на ночь. Около 5:00 1 июля камера видеонаблюдения зафиксировала их у люка на 102-м этаже, где расположен самый высокий общедоступный уровень здания. Согласно обвинению, затем они попали на закрытый 104-й этаж, взломав замок на двери, ведущей к передающей антенне — то есть к шпилю Эмпайр-стейт-билдинг. Для доступа выше 102-го этажа требуется ключ-карта. Стоимость ремонта поврежденной двери полиция оценила в $2 тыс.