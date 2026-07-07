Какие прибавки получат пенсионеры в июле

Первое и наиболее масштабное повышение затронет пожилых людей
Первое и наиболее масштабное повышение пенсий затронет пожилых людей, которые отметят восьмидесятилетие в июне. Об этом сообщает ИА DEITA.RU. Для этой категории законодательством предусмотрено автоматическое удвоение базовой части обеспечения. Фиксированная выплата вырастет ровно вдвое — с текущих 9 584 рублей 69 копеек до 19 169 рублей 38 копеек ежемесячно.
Идентичный механизм финансового поощрения
Аналогичный механизм финансового поощрения будет применен к тем гражданам, которым по результатам июньского медико-социального освидетельствования будет официально присвоена первая группа инвалидности. Им также не потребуется предпринимать никаких действий — корректировка сумм произойдет в Социальном фонде самостоятельно на основании данных из реестра ЗАГС или актов МСЭ.
Вторая категория: завершившие трудовую деятельность специалисты
Вторая категория касается специалистов, завершивших трудовую деятельность в июне. Граждане преклонного возраста, уволившиеся с официального места работы, со следующего месяца начнут получать выплаты в полном объеме. Механизм восстановления предполагает перерасчет пособия с учетом всех пропущенных индексаций, которые проводились государством за период их официальной занятости.
Итоговая сумма прибавки окажется строго индивидуальной и будет зависеть от накопленного трудового стажа и объема сформированных пенсионных коэффициентов.
Третий повод для увеличения бюджета: семьи с иждивенцами
Третий повод для увеличения бюджета предусмотрен для семей, в которых на попечении пожилого человека появились материально зависимые лица. Государство установит доплату за иждивенцев, к которым относятся несовершеннолетние дети, а также студенты очной формы обучения до достижения ими 23 лет. Статус иждивенца также могут получить нетрудоспособные родственники.
Государство готово компенсировать треть от размера фиксированной выплаты на каждого такого подопечного, что составляет 3 194 рубля 90 копеек. Однако этот вид поддержки носит заявительный характер: для его оформления необходимо лично обратиться в клиентскую службу фонда и предоставить документальное подтверждение факта иждивения.
Подавляющее большинство июльских перерасчетов будет произведено Социальным фондом России в беззаявительном порядке.