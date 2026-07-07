Какие прибавки получат пенсионеры в июле

Третий повод для увеличения бюджета предусмотрен для семей, в которых на попечении пожилого человека появились материально зависимые лица. Государство установит доплату за иждивенцев, к которым относятся несовершеннолетние дети, а также студенты очной формы обучения до достижения ими 23 лет. Статус иждивенца также могут получить нетрудоспособные родственники.