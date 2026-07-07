Может ли УК вывешивать списки должников в подъезде: насколько это законно

Управляющие компании не вправе размещать в подъездах многоквартирных домов списки должников с указанием фамилий и размеров задолженности. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Это называется “прилюдное унижение”. И это незаконно. УК не имеет права публиковать персональные данные жильцов», — сказал политик в интервью ТАСС.
Свищев отметил, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Юридическим лицам может грозить штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что жители многоквартирных домов могут быть оштрафованы за хранение колясок и велосипедов в подъезде. Юрист Андрей Моисеев уточнил, что штраф может быть наложен в случае, если вещи в подъезде являются пожароопасными или препятствуют нормальному проходу.