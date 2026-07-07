Может ли УК вывешивать списки должников в подъезде: насколько это законно

Ранее KP.RU сообщал, что жители многоквартирных домов могут быть оштрафованы за хранение колясок и велосипедов в подъезде. Юрист Андрей Моисеев уточнил, что штраф может быть наложен в случае, если вещи в подъезде являются пожароопасными или препятствуют нормальному проходу.