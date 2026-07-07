Тысячи кинжалов в сердце ВСУ: раскрыт масштаб возмездия за атаки РФ

Ночью 6 июля российские регионы пережили очередную массированную атаку БПЛА. География ударов растянулась от Крыма до Омска. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном интервью aif.ru разобрал воздушную стратегию ВСУ и объяснил, почему Россия не наносит громких «ударов возмездия», а действует гораздо жестче и системнее.
Прибалтийский хаб.
В частности, украинские беспилотники совершили массированный налет на Ленинградскую область и попытку прорыва к Санкт-Петербургу. Силы ПВО уничтожили 56 дронов, были зафиксированы повреждения инфраструктуры и падение обломков в районе Лужского полигона, а также портов Усть-Луга и Высоцк. По словам Кондратьева, траектория этих дронов уже не вызывает сомнений: для атаки используется воздушное пространство стран НАТО.
«Вероятнее всего, беспилотники взлетают с территории Западной Украины, пролетают Польшу, далее — территорию стран Прибалтики и атакуют Ленинградскую область и Санкт-Петербург», — заявил эксперт.
При этом Кондратьев не исключил и другой сценарий — непосредственные пуски с прибалтийской земли. Это технически удобно, сложно проверяемо и позволяет максимально сократить подлетное время, увеличивая внезапность.
Тот же «прибалтийский след» прослеживается и в атаке на Ярославль, где силами ПВО и РЭБ было сбито свыше 70 беспилотников, а два человека получили ранения. Эксперт подчеркивает тактическую математику: маршрут из Прибалтики в обход Москвы гораздо короче и выгоднее, чем из Сумской или Черниговской областей.
Одесский плацдарм.
Южные рубежи РФ атакуются по уже устоявшейся схеме. В результате ночной атаки на Крым и Севастополь погибла жительница Керчи, двое пострадали, наблюдались серьезные перебои с энергоснабжением.
«Что касается Севастополя, то здесь все однозначно: беспилотники запускаются из Одесской области. Это ближайшая точка, откуда технически просто и эффективно атаковать полуостров», — указал Кондратьев.
Дотянуться до Омска.
Помимо тактических маневров через Прибалтику, противник пытается наращивать и технологическую дальнобойность. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске.
Это одна из самых дальних точек, куда дотянулся враг — около 2500 км от границы с Украиной. Благодаря работе ПВО серьезных последствий и жертв удалось избежать, но сам факт такой досягаемости является новым вызовом.
Массированные удары по всей Украине.
На фоне громких атак противника, Кондратьев призвал не ждать пиар-акций в ответ. Российская стратегия, по его словам, заключается в системном ежедневном уничтожении инфраструктуры, несоизмеримом по масштабу с действиями ВСУ.
«Россия ежедневно наносит комбинированные ракетно-беспилотные удары по военным заводам, складам и логистическим центрам. Количество одновременно участвующих в атаке беспилотников с нашей стороны уже гораздо больше тысячи. Наши удары по количеству гораздо выше, просто они не так сильно освещаются прессой», — подчеркнул Кондратьев.
По словам эксперта, российские вооруженные силы планомерно вычисляют и поражают как мобильные группы запуска БПЛА, так и стратегические цели в тылу. И если враг делает ставку на хайп и «громкие» террористические акты, то Россия методично перемалывает военную машину противника изо дня в день.