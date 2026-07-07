Ученые ИГУ оценили качество воздуха и влияние лесных пожаров на атмосферу в Приангарье

IrkutskMedia, 6 июля. Иркутская область входит в число регионов России, где погодные условия часто оказываются неблагоприятными для очищения атмосферы от примесей и нередко возникают ситуации, когда уровень загрязнения атмосферы становится повышенным. Экологический обзор состояния атмосферного воздуха в Иркутске в июне 2026 года и влияния лесных пожаров на экологическое состояние воздушного бассейна подготовили ученые географического факультета Иркутского государственного университета Саяна Вологжина и Кристина Лощенко.
В июне 2026 года состояние атмосферного воздуха в Иркутске характеризовалось преобладанием низкого уровня загрязнения. Непрерывный мониторинг экологического состояния воздушного бассейна в разных частях города Иркутска осуществляют на постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным автоматических станций контроля атмосферы (АСК-А), в период с 1 по 30 июня концентрации таких веществ, как CO, NO, NO2, SO2, РМ 10, РМ 2,5, в основном не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК). Единичные случаи превышения среднегодовой ПДК по оксиду и диоксиду азота
Как отметили ученые, это может свидетельствовать о том, что основными источниками загрязнения атмосферы в Иркутске являются объекты теплоэнергетики. С завершением отопительного сезона сократились и выбросы в атмосферный воздух. Однако на качество воздуха в этот период влияли погодные условия, которые могли способствовать очищению атмосферы.
Июнь 2026 года в Иркутске был на 0,2ºС холоднее средних климатических значений и выполнил месячную норму по атмосферным осадкам только на 59%. Для оценки вклада погодных факторов в экологическое состояние воздушного бассейна в Иркутске был рассчитан потенциал самоочищения атмосферы от примесей. Накоплению вредных примесей в атмосфере могли способствовать штиль, слабый ветер менее 1 м/с и туманы, а очищению атмосферы от примесей осадки с количеством более 0,5 мм за сутки и ветер со скоростью более 6 м/с. В июне 2026 года метеорологический потенциал самоочищения атмосферы в Иркутске составил 0,56.
Это указывает на то, что в городской атмосфере в июне 2026 года превалировал вклад метеорологических факторов, которые способствуют очищению атмосферы от примесей. Несмотря на то, что туманы, способствующие накоплению примесей в атмосфере, в июне в Иркутске отмечались в 1,5 раза чаще, улучшению экологического состояния атмосферы способствовала в 2 раза большая повторяемость дней с сильным ветром, порывы которого превышали 15 м/с и способствовали быстрому рассеиванию примесей. Количество выпавших осадков почти на 50% меньше нормы — 12 дней с эффективными осадками, превышающими 0,5 мм, также внесло свой очищающий вклад в экологическое состояние атмосферного воздуха в Иркутске.
Ученые также оценили возможный вклад лесных пожаров в экологическое состояние воздушного бассейна Иркутска и Иркутской области в июне этого года. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» количество очагов возгораний в Иркутской области варьировало от 1 (5 июня) до 31 (27 июня), площадь возгораний от 1 га в первой декаде до 9118 га 16 июня. Наибольшее число возгораний приходится на периоды
Необходимо отметить, что погодные условия в июне 2026 года в Иркутской области при наличии двух продолжительных волн холода и регулярного выпадения осадков, особенно в северных и центральных районах области, существенно снизили вероятность возникновения лесных пожаров.
«Вклад лесных пожаров территории Иркутской области в средние показатели по территории России в целом в июне 2026 года составил 11% по количеству возгораний и всего 3% по площади лесных пожаров. Тогда как на территории соседнего Красноярского края, откуда часто смещаются воздушные массы в Иркутскую область, вклад в средние значения по России в целом по количеству очагов возгораний составил 43%, а по площади возгорания достиг 82%, чему способствовала продолжительная волна жаркой сухой погоды. Однако при превышениях ПДК по оксиду и диоксиду азота
Она добавила, что в этот период при смещении гребня тепла на территорию Забайкалья резко возросла площадь лесных пожаров, что, по мнению ученых, могло внести свой вклад и в ухудшение экологического состояния воздушного бассейна Иркутска и Иркутской области по выбросам окислов азота.