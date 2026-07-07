Ученые ИГУ оценили качество воздуха и влияние лесных пожаров на атмосферу в Приангарье

Это указывает на то, что в городской атмосфере в июне 2026 года превалировал вклад метеорологических факторов, которые способствуют очищению атмосферы от примесей. Несмотря на то, что туманы, способствующие накоплению примесей в атмосфере, в июне в Иркутске отмечались в 1,5 раза чаще, улучшению экологического состояния атмосферы способствовала в 2 раза большая повторяемость дней с сильным ветром, порывы которого превышали 15 м/с и способствовали быстрому рассеиванию примесей. Количество выпавших осадков почти на 50% меньше нормы — 12 дней с эффективными осадками, превышающими 0,5 мм, также внесло свой очищающий вклад в экологическое состояние атмосферного воздуха в Иркутске.