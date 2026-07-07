Худрук пермского театра «У Моста» Федотов сообщил о продлении контракта

Худрук пермского театра «У Моста» Сергей Федотов на своей странице в социальной сети сообщил о том, что контракт с ним продлён на прежних условиях.
Сергей Федотов поблагодарил всех за поддержку, сказав, что не ожидал, что откликнется так много людей.
«Сердечное спасибо всем! Невероятно! Реально мистический театр “У Моста”», — написал он.
Руководитель театра приложил к своему сообщению скриншот допсоглашения к его трудовому договору от 3 июля. Исходя из текста документа, договор с ним продлён ещё на год — до 8 июля 2027 года. Под соглашением стоят подписи Сергея Федотова и начальника департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Анастасии Хорошевой.
Напомним, ранее сообщалось, что департамент культуры разработал новый устав театра, изменив схему управления учреждением. По предложению департамента, руководителем «У Моста» становится директор, который нанимает худрука. Так работают уже все театры региона. Однако Сергей Федотов с этим категорически не согласился.