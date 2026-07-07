Худрук пермского театра «У Моста» Федотов сообщил о продлении контракта

Руководитель театра приложил к своему сообщению скриншот допсоглашения к его трудовому договору от 3 июля. Исходя из текста документа, договор с ним продлён ещё на год — до 8 июля 2027 года. Под соглашением стоят подписи Сергея Федотова и начальника департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Анастасии Хорошевой.