Противовоспалительная диета может противостоять деменции, даже у людей с ранними признаками Альцгеймера

Главный совет по профилактике болезни Альцгеймера: «Откажитесь от вредной пищи». Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, подтверждает, что противовоспалительная диета может существенно снизить риск развития деменции, даже у людей с повышенным биологическим риском.
В исследовании участвовали более 1800 шведских взрослых старше 60 лет без деменции. Участников наблюдали в течение шести лет, оценивая их рацион и измеряя биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера. В итоге у 240 участников была диагностирована деменция. Выяснилось, что у тех, кто придерживался менее воспалительной диеты, риск развития деменции был ниже. Особенно это касалось участников с высоким уровнем биомаркера p-tau217: соблюдение противовоспалительной диеты снизило риск на 29%.
Доктор Леана Вэнь объясняет, что противовоспалительная диета не имеет строгих стандартов. Это скорее общий подход к питанию, который уменьшает хроническое воспаление. Участники, потреблявшие больше овощей, фруктов, орехов и цельнозерновых продуктов, демонстрировали более низкий воспалительный потенциал в своем рационе.
Существует значительное сходство с средиземноморской диетой, акцентирующей внимание на фруктах, овощах и полезных жирах. Главный вывод заключается в том, что стремление к питанию из цельных, минимально обработанных продуктов и ограничение ультрапереработанных может положительно влиять на здоровье мозга и общее состояние здоровья.