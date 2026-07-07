Противовоспалительная диета может противостоять деменции, даже у людей с ранними признаками Альцгеймера

В исследовании участвовали более 1800 шведских взрослых старше 60 лет без деменции. Участников наблюдали в течение шести лет, оценивая их рацион и измеряя биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера. В итоге у 240 участников была диагностирована деменция. Выяснилось, что у тех, кто придерживался менее воспалительной диеты, риск развития деменции был ниже. Особенно это касалось участников с высоким уровнем биомаркера p-tau217: соблюдение противовоспалительной диеты снизило риск на 29%.