Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае зафиксировано более 23 тысяч новых случаев ожирения

Специалисты рассказали о причинах и характере ожирения.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае в 2025 году было зафиксировано 23 146 новых случаев заболевания ожирением среди населения. Основную долю по-прежнему составляют взрослые. И увы, но чаще всего проблема лишнего веса наблюдается у женщин.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напомнили основные причины проблемы. Во-первых, несоблюдение правил здорового питания. Во-вторых, отсутствие физической активности.

В третьих, нет контроля над стрессом и качеством сна. И что немаловажно, жители региона не имеют привычки регулярно проходить медицинские осмотры. А ведь посещение врача позволит контролировать состояние здоровья и вовремя заметить возможные проблемы.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше