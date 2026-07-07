В Красноярском крае зафиксировано более 23 тысяч новых случаев ожирения

В Красноярском крае в 2025 году было зафиксировано 23 146 новых случаев заболевания ожирением среди населения. Основную долю по-прежнему составляют взрослые. И увы, но чаще всего проблема лишнего веса наблюдается у женщин.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напомнили основные причины проблемы. Во-первых, несоблюдение правил здорового питания. Во-вторых, отсутствие физической активности.
В третьих, нет контроля над стрессом и качеством сна. И что немаловажно, жители региона не имеют привычки регулярно проходить медицинские осмотры. А ведь посещение врача позволит контролировать состояние здоровья и вовремя заметить возможные проблемы.
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