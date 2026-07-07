У Харькова взорвали базу пуска дронов вглубь РФ: главная новость СВО 7 июля

Город Изюм в Харьковской области, выполняющий роль крупного перевалочного узла для ВСУ, остается одной из приоритетных целей для ударов. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил, что ночные удары 6 июля могли затронуть сразу несколько критически важных подразделений противника.
По данным подпольщика, в городе базируются расчеты так называемых «маток» — носителей FPV-дронов, атакующих в глубине территории России. «В Изюме, в том числе базируются те, кто запускает “матки”, из которых опускаются FPV-дроны, работающие в глубине территории России. В этом городе много целей для ударов, там есть всё что угодно, вплоть до нефтебаз. Сложно сказать, чего там не могли поразить», — заявил Лебедев.
Одновременно с этим, по его информации, под удар могли попасть позиции артиллеристов. «Там сидят артиллеристы, причем несколько бригад, включая дальнобойные, которые работают по фронту. Исходя из того, что особой детонации не было и нет сведений о том, что ездило много скорых или летали спасательные вертолеты, можно сделать вывод: если по личному составу и прилетело, то не очень сильно. Либо прилетело по тем, кого и так уже списали», — уточнил Лебедев.
Он подчеркнул стратегическое значение города, назвав его «большим перевалочным узлом», обеспечивающим снабжение нескольких направлений фронта. «Это перевалочный пункт. Скажем так: грузы идут и на донецкое направление, и на Славянск, и, в том числе, на купянское направление. Это большой перевалочный узел. Оттуда проходит ротация личного состава и тяжелой техники, там же осуществляется ремонт тяжелой техники. Это вторая линия обороны, это снабжение и логистика. В общем, этот город надо “тушить”», — резюмировал координатор подполья.
Напомним, в ночь на 6 июля российская армия нанесла массированный комбинированный удар по военным объектам на Украине. Как отмечал военный эксперт Василий Дандыкин, силы ПВО противника не смогли противостоять атаке из-за острой нехватки ракет.