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Александр Бастрыкин поручил ускорить расселение ветхого барака на Бойко-Павлова в Хабаровске

Этот барак был построен в 1937 году, а в 2017-м его официально признали аварийным из-за высокой степени физического износа конструкций. Однако до сих пор жителей барака никто не переселил в благоустроенные квартиры, хотя это планировалось сделать еще в 2024 году. Более того, расселение граждан было перенесено на неопределенный срок. Жители барака неоднократно обращались с жалобами.

Этот барак был построен в 1937 году, а в 2017-м его официально признали аварийным из-за высокой степени физического износа конструкций. Однако до сих пор жителей барака никто не переселил в благоустроенные квартиры, хотя это планировалось сделать еще в 2024 году. Более того, расселение граждан было перенесено на неопределенный срок. Жители барака неоднократно обращались с жалобами в разные инстанции, но это не помогло сдвинуть дело с «мертвой точки». Поэтому они отправили свою жалобу на имя председателя Следственного комитета РФ. В итоге по данному факту было возбуждено уголовное дело, а Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о мерах, принимаемых для ускорения расселения аварийного здания и расследования уголовного дела.