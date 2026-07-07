Хабаровский предприниматель вместе с безработным украл у пенсионерки 2 телевизора

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже — из ее квартиры пропали 2 телевизора общей стоимостью 57 тысяч рублей. Она рассказала, что возвращаясь домой, недалеко от подъезда встретила двух мужчин, которые несли 2 телевизора, показавшихся ей знакомыми. Когда она поднялась в квартиру, то обнаружила спящего сына и следы застолья. Принадлежащей ей техники заявительница не нашла. Как выяснилось, 38-летний сын потерпевшей разговорился на улице с двумя молодыми людьми, после чего решил пригласить их в гости, где они стали выпивать. Двух 21-летних подельников задержали, один из них — индивидуальный предприниматель, а его сообщник — безработный, ранее судимый за кражу. Телевизоры изъяли, после необходимых следственных действий их вернут потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. С индивидуального предпринимателя взяли подписку о невыезде, у безработного отобрано обязательство о явке.