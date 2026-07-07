Транспортную инфраструктуру строят на Большом Уссурийском острове

Речь идет о будущем международном пункте пропуска через границу России и Китая, который скоро появится на Большом Уссурийском острове, а также о новой трассе от него до моста через Амурскую протоку. Этот процесс находится на постоянном контроле у губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. В связи с этим заместитель губернатора по инфраструктуре Ирина Горбачева провела совещание по поводу строительства объектов. В совещании приняли участие федеральный инспектор по Хабаровскому краю, представители Росгранстроя и других профильных ведомств. Они обсудили дальнейшие планы строительства пункта пропуска и трассы от него до моста через Амурскую протоку и проговорили, что нужно сделать для обеспечения этих объектов всей необходимой инженерной инфраструктурой. «Мы синхронизируем сроки, обеспечиваем выдачу технических условий на электроснабжение, водообеспечение и другие необходимые коммуникации. Работаем в тесном взаимодействии с федеральными и региональными ведомствами. Задачи стоят серьезные. Но именно такие проекты определяют будущее региона», — заявила Ирина Горбачева по итогам совещания.