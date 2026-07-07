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Ливни в Красноярском крае подтопили десятки участков и размыли дороги

Прекращён подъезд к некоторым садоводческим обществам и ограничено сообщение с платформой Крючково.

Источник: KrasnoyarskMedia

В результате сильных дождей 6 июля в ряде территорий Красноярского края зафиксированы подтопления.

В ГУ МЧС России по региону рассказали о ситуации на данный момент.

Так, в городском округе Дивногорск (пос. Верхняя Бирюса) из-за резкого подъёма уровня воды в реке Бирюса оказались затопленными 20 приусадебных участков.

Также в Ужурском округе (с. Солгон) зафиксирован подъём воды в реке Солгон, который привёл к подтоплению ещё 8 частных участков.

Кроме того, в Емельяновском районе произошёл перелив участка автодороги местного значения.

Из-за размыва дороги прекращён подъезд к садоводческим обществам «Учитель-3», «Учитель-4», «Ласточка», «Кипрей», «Монтажник», «Надежда-Славянка» и «Экскаваторщик».

Ограничено сообщение и с платформой Крючково. Протяжённость затопленного участка дороги составляет около четырёх метров, глубина воды достигает 50 сантиметров.

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