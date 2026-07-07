Ливни в Красноярском крае подтопили десятки участков и размыли дороги

В результате сильных дождей 6 июля в ряде территорий Красноярского края зафиксированы подтопления.
В ГУ МЧС России по региону рассказали о ситуации на данный момент.
Так, в городском округе Дивногорск (пос. Верхняя Бирюса) из-за резкого подъёма уровня воды в реке Бирюса оказались затопленными 20 приусадебных участков.
Также в Ужурском округе (с. Солгон) зафиксирован подъём воды в реке Солгон, который привёл к подтоплению ещё 8 частных участков.
Кроме того, в Емельяновском районе произошёл перелив участка автодороги местного значения.
Из-за размыва дороги прекращён подъезд к садоводческим обществам «Учитель-3», «Учитель-4», «Ласточка», «Кипрей», «Монтажник», «Надежда-Славянка» и «Экскаваторщик».
Ограничено сообщение и с платформой Крючково. Протяжённость затопленного участка дороги составляет около четырёх метров, глубина воды достигает 50 сантиметров.