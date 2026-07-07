В Комсомольске-на-Амуре в подъезде жилого дома горела мебель между четвёртым и пятым этажами

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, четыре возгорания произошли в жилом секторе. Одно из них случилось в Комсомольске-на-Амуре на улице Лазо — в подъезде между четвёртым и пятым этажами горела мебель на площади два квадратных метра. Пожар ликвидировали за 24 минуты, пострадавших нет. В населённых пунктах края зафиксирован один пал сухой растительности.