В Комсомольске-на-Амуре в подъезде жилого дома горела мебель между четвёртым и пятым этажами

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на десять техногенных пожаров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, четыре возгорания произошли в жилом секторе. Одно из них случилось в Комсомольске-на-Амуре на улице Лазо — в подъезде между четвёртым и пятым этажами горела мебель на площади два квадратных метра. Пожар ликвидировали за 24 минуты, пострадавших нет. В населённых пунктах края зафиксирован один пал сухой растительности.
Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории восьми муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского и Николаевского районов. В лесах сохраняется I-IV класс пожарной опасности. На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались трижды. Для аварийно-спасательных работ подразделения выезжали три раза. На туристических маршрутах зарегистрировано 11 групп — 112 человек, из них 29 детей.
Сегодня в Хабаровске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 метров в секунду. Температура воздуха днём — плюс 26−28 градусов.
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