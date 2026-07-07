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Синоптик назвала москвичам лучшее время для наблюдения радуги

Макарова: радугу в Москве на этой неделе можно увидеть во второй половине дня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Наблюдать радугу жителям столицы на этой неделе лучше всего во второй половине дня и ближе к вечеру, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«На этой неделе радуги в Москве чаще всего можно увидеть во второй половине дня, ближе к вечеру — в тот момент, когда солнце начинает опускаться к горизонту», — пояснила синоптик.

По словам Макаровой, именно благодаря неустойчивой погоде в мегаполисе на этой неделе москвичи смогут насладиться красотой природного явления.

Она напомнила, что ливневые кратковременные дожди в столице ожидаются на протяжении всей недели, а температура воздуха при этом в будние дни не будет превышать +22 градусов, а в выходные не более +28 градусов тепла.