Российские военные ликвидировали пять наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.
Кроме того, он рассказал, что бойцы группировки войск «Север» ликвидировали танк М-55 украинских войск производства Словении.
По его словам, за 24 часа противник потерял 79 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 26 октокоптеров типа R-18 («Баба-яга»).
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.