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Военные РФ ликвидировали пять наземных робототехнических комплексов ВСУ

Российские военные ликвидировали пять наземных робототехнических комплексов украинских войск, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пять наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.

Кроме того, он рассказал, что бойцы группировки войск «Север» ликвидировали танк М-55 украинских войск производства Словении.

По его словам, за 24 часа противник потерял 79 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 26 октокоптеров типа R-18 («Баба-яга»).

«За сутки ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк М-55 производства Словении, боевую бронированную машину HMMWV производства США и семь автомобилей. Ликвидированы 38 пунктов управления БПЛА, 79 БПЛА самолётного типа, 26 БПЛА октокоптерного типа R-18 и пять НРТК», — сказал Межевых.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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