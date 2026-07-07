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Команда Бельгии разгромила сборную США и выбила ее с домашнего ЧМ по футболу

Команда Бельгии одержала победу над американской сборной в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Команда Бельгии одержала победу над американской сборной в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Матч проходил в Сиэтле и закончился со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У команды США гол на счету Малика Тилльмана (31).

С чемпионата мира вылетели все хозяева, ранее на этой же стадии турнир покинули команды Канады и Мексики.

В ¼ финала турнира бельгийцы 10 июля встретятся с действующими чемпионами Европы испанцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.

Капитан команды Португалии Криштиану Роналду расплакался после вылета с последнего для себя чемпионата мира по футболу. В понедельник, 6 июля, португальская сборная проиграла команде Испании (0:1) в ⅛ финала мирового первенства. Днем ранее футболист сообщил, что этот чемпионат мира станет для него последним.

Испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над командой Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч проходил в Арлингтоне (американский штат Техас).

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