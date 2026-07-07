Команда Бельгии разгромила сборную США и выбила ее с домашнего ЧМ по футболу

Капитан команды Португалии Криштиану Роналду расплакался после вылета с последнего для себя чемпионата мира по футболу. В понедельник, 6 июля, португальская сборная проиграла команде Испании (0:1) в ⅛ финала мирового первенства. Днем ранее футболист сообщил, что этот чемпионат мира станет для него последним.