Более 45 млн рублей заплатит компания в Хабаровском крае за загрязнение водоёма

На контроле ведомства находятся все водопользователи края, ведущие добычу полезных ископаемых. Деятельность по выявлению нарушений и возмещению управление проводит с 2024 года. Например, за период 2024—2025 годах управлением рассчитан и взыскан ущерб водным объектам на общую сумму более 6 миллионов рублей за загрязнение таких водоемов как Красная речка, река Кайгачана и ручей Лиственничный и т.д. Решения судов вступили в законную силу. Кроме того, в 2026 году судом рассмотрен иск о взыскании ущерба водному объекту с водопользователя на сумму более 1 миллиона рублей.