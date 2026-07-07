Более 45 млн рублей заплатит компания в Хабаровском крае за загрязнение водоёма

В июне специалисты главного управления регионального государственного контроля и лицензирования совместно с прокуратурой проверили недропользователей, добывающих россыпное золото на территории Ульчского района и района имени Полины Осипенко Хабаровского края. В сточных водах, сбрасываемых в реки без очистки, найдены тонны взвешенных веществ. Общий размер вреда природе, который нарушителю теперь придется возмещать в федеральный бюджет, составил 45,7 млн рублей. Это первый крупный установленный краевыми властями размер ущерба водному объекту, сообщает пресс-служба главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства края.
«Такая деятельность напрямую влияет на качество воды и экосистему. Контролировать бережное отноение к природе-наша задача как контролирующего органа. Расчеты ущерба мы уже передали в прокуратуру. Это четкий сигнал всем недропользователям: за загрязнение рек придется платить, и речь идет не о символических штрафах, а о миллионах рублей реального ущерба», — прокомментировал итоги проверки начальник управления.
В ходе выездных мероприятий инспекторы зафиксировали, что промышленная вода, использовавшаяся для промывки драгоценных металлов, уходила в русла водных объектов без должной фильтрации. Сбросы шли прямо в четыре водных артерии края. Чтобы оценить масштаб, специалисты применили методику, учитывающую массу взвешенных частиц (это как если бы высыпать несколько самосвалов грунта прямо в реку), площадь загрязненной акватории, а также суровые природно-климатические условия региона.
«Нарушения, выявленные в Ульчском районе и районе имени Полины Осипенко, — не единичные случаи, но наиболее масштабный по сумме ущерба за последние полгода. Эти деньги не являются штрафом в бюджет края. Речь идет о возмещении вреда федеральному бюджету для проведения работ по восстановлению водоема. Взыскать эти средства можно либо добровольно, либо через суд», — отметил начальник отдела экологического надзора главного управления Максим Нохрин.
На контроле ведомства находятся все водопользователи края, ведущие добычу полезных ископаемых. Деятельность по выявлению нарушений и возмещению управление проводит с 2024 года. Например, за период 2024—2025 годах управлением рассчитан и взыскан ущерб водным объектам на общую сумму более 6 миллионов рублей за загрязнение таких водоемов как Красная речка, река Кайгачана и ручей Лиственничный и т.д. Решения судов вступили в законную силу. Кроме того, в 2026 году судом рассмотрен иск о взыскании ущерба водному объекту с водопользователя на сумму более 1 миллиона рублей.
Напоминаем, что согласно Водному кодексу РФ, любой водопользователь обязан не допускать загрязнения окружающей среды. За сброс неочищенных вод частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. Однако в данном случае речь идет о взыскании не штрафа, а прямой стоимости ущерба, что значительно серьезнее по финансовым последствиям.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае судом по иску природоохранного прокурора на недропользователя возложена обязанность возместить 1 млн рублей ущерба, причиненного водному объекту в результате добычи золота.