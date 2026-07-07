В центре Красноярска из бара изъяли музыкальную аппаратуру после жалоб жителей (видео)

Красноярские полицейские нагрянули в бар Soho на проспекте Мира во время очередной ночной шумной вечеринки и изъяли музыкальную аппаратуру.
Как рассказали в МУ МВД, летом в дежурную часть отдела полиции № 1 регулярно поступали жалобы от жителей Центрального района на громкую музыку из увеселительного заведения. Правоохранители несколько раз напоминали руководству бара, что концепция уличных «вечеринок для всех» мешает жителям соседних домов и вручали предостережения о недопустимости нарушения закона о тишине, но требования убавить звук игнорировались.
В минувшие выходные в ходе рейда стражи порядка выявили факт нарушения тишины и покоя граждан и составили на директора бара материал по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 1.1 Закона Красноярского края, который будет направлен в администрацию Центрального района для рассмотрения и принятия решения. Пока же громкость музыки снизили принудительно, изъяв акустическую аппаратуру.
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