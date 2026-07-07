В центре Красноярска из бара изъяли музыкальную аппаратуру после жалоб жителей (видео)

Как рассказали в МУ МВД, летом в дежурную часть отдела полиции № 1 регулярно поступали жалобы от жителей Центрального района на громкую музыку из увеселительного заведения. Правоохранители несколько раз напоминали руководству бара, что концепция уличных «вечеринок для всех» мешает жителям соседних домов и вручали предостережения о недопустимости нарушения закона о тишине, но требования убавить звук игнорировались.