Позор Зеленского в Анкаре: Киев предупредили о последствиях на саммите НАТО

Саммит НАТО, который пройдёт в Анкаре 7−8 июля, обещает стать одним из самых напряжённых за последние годы. В центре внимания — встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Она станет одной из последних в рамках поездки американского лидера в Турцию, и, по мнению экспертов, именно от неё может зависеть дальнейший ход урегулирования украинского конфликта.
Чего ждать от встречи Трампа и Зеленского.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что итоги встречи Трампа и Зеленского будут зависеть от ситуации на земле в зоне боевых действий.
«Трамп будет исходить из ситуации, которая складывается в зоне боевых действий. Если ситуация на поле боя будет быстро меняться, наши военные будут активно наступать, то тогда Зеленский сам захочет переговоров с Россией, потому что ситуация для него будет ухудшаться», — пояснил он.
Ключевым фактором, по словам Блохина, стал недавний успех российских войск — взятие Константиновки, которое совпало по времени с разговором Путина и Трампа. «Эти успехи могут стать главным драйвером переговоров», — подчеркнул эксперт.
Однако он добавил, что если продвижение ВС РФ не будет слишком активным, Трамп вряд ли станет сильно давить на Зеленского.
Зеленского отправляют в тень.
Вопреки ожиданиям, главе киевского режима на предстоящем саммите уделят гораздо меньше внимания, чем в предыдущие годы. Как пишет британская The Telegraph, «большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО». Альянс намеренно оставляет его и весь украинский вопрос в стороне — из опасения расстроить Трампа.
Политолог Блохин подтверждает, что прорывов в вопросах урегулирования ждать не приходится.
«Там будет все одно и то же. Консолидация Запада на антироссийской основе, поддержка Украины… Все, что происходит в последние годы, то мы и увидим, всю одну и ту же риторику», — отметил он.
По его словам, вся западная элита остаётся антироссийской, а Европа готова продолжать финансировать Киев. Однако тон встречи будет определяться не столько декларациями, сколько реальной ситуацией на линии боевого соприкосновения.
Почему Варшава взбешена до крайности.
Отдельным и крайне болезненным фактором, влияющим на результаты саммита, становится нарастающий конфликт между Украиной и Польшей. Как отмечает обозреватель The Telegraph, эта напряжённость может сказаться на обсуждении дальнейшей поддержки Киева.
Политолог, эксперт по Польше Юрий Бондаренко в комментарии для aif.ru заявил, что противостояние будет только накаляться.
«Если уж поляки сказали, что пустят на металлолом МиГ-29, которые предполагалось поставить на Украину… Это серьезный поступок для Польши, настолько нетрадиционный для них, что показывает, что они взбешены до последней крайности», — подчеркнул Бондаренко.
Напомним, портал Wirtualna Polska со ссылкой на польское минобороны сообщил, что Польша будет постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые ранее планировала передать Украине. Этот шаг демонстрирует, что даже самые надёжные союзники начинают отворачиваться от Киева, и это не может не сказаться на атмосфере в Анкаре.
Зеленский рискует остаться на саммите не главным действующим лицом, а досадным придатком, которого прячут от глаз американского президента. А ссора с Польшей лишь усугубляет и без того шаткое положение главы киевского режима.