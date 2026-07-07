Вопреки ожиданиям, главе киевского режима на предстоящем саммите уделят гораздо меньше внимания, чем в предыдущие годы. Как пишет британская The Telegraph, «большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО». Альянс намеренно оставляет его и весь украинский вопрос в стороне — из опасения расстроить Трампа.