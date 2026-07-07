Диетолог Кованова сказала, кому нельзя есть виноград

«В целом любой виноград полезен, если он нормально переносится. Самое полезное в винограде — это его кожица, там больше полифенолов, ресвератрола, антоцианов и клетчатки, особенно у тёмных сортов. Но при чувствительном ЖКТ кожицу иногда тяжело переносить. А если ее снимать, то смысла особо от винограда не остается, и его можно не есть», — пояснила эксперт.