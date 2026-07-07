Диетолог Кованова сказала, кому нельзя есть виноград

Виноград полезен для человека, однако в некоторых случаях от его употребления лучше воздержаться, предупредила в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог София Кованова.
Специалист отметила, что самой полезной частью винограда является кожица.
«В целом любой виноград полезен, если он нормально переносится. Самое полезное в винограде — это его кожица, там больше полифенолов, ресвератрола, антоцианов и клетчатки, особенно у тёмных сортов. Но при чувствительном ЖКТ кожицу иногда тяжело переносить. А если ее снимать, то смысла особо от винограда не остается, и его можно не есть», — пояснила эксперт.
Диетолог добавила, что в винограде много сахара. В 100 граммах ягод содержится около 15 граммов сахаров, в некоторых сортах — до 20 граммов.
«По этой причине его не рекомендуют есть людям с проблемами углеводного обмена, при тяжелых формах гастрита, подагре, мочекаменной болезни», — подчеркнула специалист.
Ранее диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть сосиски.