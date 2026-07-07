Вторая волна приема детей в первый класс началась в Хабаровском крае

В этом году первоклассниками станут около 14 тысяч детей в Хабаровском крае. 6 июля начался второй этап приема первоклассников в школы и в Краевой центр образования. Подать документы в школу можно не позднее 5 сентября. В этот период заявление о поступлении в школу принимают вне зависимости от места жительства ребенка. Детей примут, если остались свободные места. Приказ о зачислении в школу идет в течение 5 дней после приема заявления и документов. Электронное заявление можно подать через Госуслуги, на региональном портале Услуги27, лично в образовательном учреждении или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. «На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребенка зачислили в первый класс раньше 6,5 лет или позже 8 лет, но предварительно им необходимо получить разрешение от учредителя школы (управления образования)», — рассказали в профильном ведомстве. В случае отказа школы в приеме ребенка на обучение из-за отсутствия свободных мест, родителю необходимо обратиться в управление образования той территории, где находится учреждение, для определения школы, где ребенок будет учиться.