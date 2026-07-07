Фильм о легендарном перелете самолета «Родина» снимут в Хабаровском крае

Команда проекта «Дикая Тайга» работает над документально-игровым фильмом, посвященным беспосадочному перелету самолета «Родина» из Москвы на Дальний Восток в 1938 году. Тогда женский экипаж — Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова — установил международный рекорд дальности, преодолев расстояние от столицы СССР до Хабаровского края. В планах — экспедиция к месту приземления, работа в архивах, создание сценария. Картину хотят сделать на стыке стилистики кино 30−40-х годов и современного подхода. Сейчас не существует ни одного художественного фильма об этом событии. Также выяснилось, что в 1938 году режиссер Дзига Вертов начал снимать документальную ленту о подвиге летчиц, но она осталась незаконченной и 80 лет пролежала в архиве. Команда ищет пленку и надеется показать ее в 2028 году. Фото: архив проекта «Дикая Тайга».