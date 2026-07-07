Епископ Гедеон: на Украине многие переходят из греко-католической церкви в УПЦ

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук ранее заявлял, что УГКЦ стремится к объединению с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур благодаря содействию украинских властей и Константинопольского патриархата. Не отрицал возможность объединения с УГКЦ и глава ПЦУ Епифаний Думенко.