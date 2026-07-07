Епископ Гедеон: на Украине многие переходят из греко-католической церкви в УПЦ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Многие верующие на Украине сегодня переходят в каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) из Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). На это обратил внимание в разговоре с ТАСС бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ УПЦ на покое Гедеон (Харон).
«Много есть людей, которые сегодня переходят в каноническую Украинскую православную церковь из греко-католической. Люди понимают, что происходит», — сказал епископ.
Он отметил, что в основном это люди, «искренне верующие во Христа» и пытающиеся разобраться в той ситуации, которая сложилась на Украине.
Украинская православная церковь (самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Московского патриархата) является единственной канонической (т. е. организованной согласно решениям Вселенских соборов IV-VIII вв. и признанной другими историческими церквами) православной юрисдикцией на территории Украины.
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук ранее заявлял, что УГКЦ стремится к объединению с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур благодаря содействию украинских властей и Константинопольского патриархата. Не отрицал возможность объединения с УГКЦ и глава ПЦУ Епифаний Думенко.