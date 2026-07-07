Полосатому символу Хабаровского края зоосад посвятил творческий конкурс

В зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева дан старт ежегодному краевому конкурсу «Сказки Амурского тигра». Организаторы приглашают всех желающих проявить фантазию и рассказать свою историю о главном символе дальневосточной тайги — редком и могучем амурском тигре. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Творческое состязание традиционно приурочено к Международному дню тигра, который отмечается 29 июля.
В этом году организаторы подготовили для участников четыре номинации: «Тигриные истории» — сценическое коллективное творчество (видеозапись выступления); «Пленэр в Зоосаде» — изобразительное искусство (рисунки, живопись); «Полосатые проделки» — декоративно-прикладное творчество (поделки, игрушки, панно); «Парад тигрят» — дефиле участников в костюмах и масках на тему конкурса.
Прием заявок, видео- и фотоматериалов осуществляется в электронном виде по адресу zoosad@27zoo.ru до 20 июля включительно.
Итоги конкурса подведут на большом празднике «День тигра» 26 июля, который состоится в зоосаде «Приамурский». Победителей ждут торжественное вручение наград и заслуженное признание зрителей.
Напомним, что в хабаровском зоосаде в настоящий момент живут два тигра — Шторм и Шайни.