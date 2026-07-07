Полосатому символу Хабаровского края зоосад посвятил творческий конкурс

В зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева дан старт ежегодному краевому конкурсу «Сказки Амурского тигра». Организаторы приглашают всех желающих проявить фантазию и рассказать свою историю о главном символе дальневосточной тайги — редком и могучем амурском тигре. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».