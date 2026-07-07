В России упростили оформление пенсий с 7 июля

Ранее Life.ru писал, что средний размер пенсии в России за год увеличился на 8,3% и достиг 25,4 тысячи рублей. Такие данные привёл Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны за май 2026 года. В ведомстве отметили, что рост выплат связан с плановой индексацией пенсионного обеспечения.