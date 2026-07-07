Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Главным героем встречи стал Шарль де Кетеларе, оформивший дубль уже в первом тайме. Еще по одному мячу в ворота американцев забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. Единственный гол сборной США на свой счет записал Малик Тиллман. Несмотря на удаление в предыдущем матче, Фоларин Балогун смог принять участие в игре после приостановки действия дисквалификации.