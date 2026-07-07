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Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная США проиграла команде Бельгии со счетом 1:4.

Источник: Аргументы и факты

Сборная Бельгии уверенно преодолела стадию ⅛ финала чемпионата мира 2026 года, обыграв команду США со счетом 4:1. Матч, состоявшийся в Сиэтле, завершился убедительной победой европейской сборной.

Главным героем встречи стал Шарль де Кетеларе, оформивший дубль уже в первом тайме. Еще по одному мячу в ворота американцев забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. Единственный гол сборной США на свой счет записал Малик Тиллман. Несмотря на удаление в предыдущем матче, Фоларин Балогун смог принять участие в игре после приостановки действия дисквалификации.

Благодаря этой победе бельгийская команда вышла в четвертьфинал мирового первенства, где ей предстоит встретиться со сборной Испании. Матч за выход в полуфинал состоится 10 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что лично попросил Международную федерацию футбола (ФИФА) пересмотреть решение об отстранении нападающего американской сборной Фоларина Балогана.

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