Минцифры планируют обязать дачников пускать связистов на участки

Минцифры хочет обязать дачников пускать на свои участки операторов связи и компаний, строящих телекоммуникационную инфраструктуру. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы, направленные на межведомственное согласование.
Согласно документу, предлагается законодательно закрепить возможность установления публичного сервитута для строительства объектов связи на любых земельных участках и ввести принцип «молчаливого согласия» при выдаче разрешений на их размещение.
По мнению экспертов отрасли, расширение доступа к земельным участкам позволит ускорить строительство линий связи и базовых станций. Это обеспечит интернетом территории, где сейчас прокладка сетей затруднена из-за отказов собственников земли.
Ранее KP.RU сообщал, что в летний сезон мошенники особенно активно используют схемы, связанные с арендой дач. Аферисты размещают объявления по выгодной ценой, а затем под предлогом большого спроса просят внести предоплату. После получения денег объявление исчезает.