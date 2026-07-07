Минцифры планируют обязать дачников пускать связистов на участки

Ранее KP.RU сообщал, что в летний сезон мошенники особенно активно используют схемы, связанные с арендой дач. Аферисты размещают объявления по выгодной ценой, а затем под предлогом большого спроса просят внести предоплату. После получения денег объявление исчезает.