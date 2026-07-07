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В Красноярском крае подтоплены приусадебные участки и ограничен проезд к нескольким СНТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае ухудшилась гидрологическая обстановка из-за сильных дождей. По данны МЧС, подтопленными оказались 28 приусадебных участков в двух муниципалитетах региона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае ухудшилась гидрологическая обстановка из-за сильных дождей. По данны МЧС, подтопленными оказались 28 приусадебных участков в двух муниципалитетах региона.

На территории поселка Верхняя Бирюса городского округа Дивногорск вода зашла на 20 участков вследствие резкого подъема уровня реки Бирюса. Еще восемь участков подтоплены в селе Солгон Ужурского округа из-за повышения уровня воды в реке Солгон.

Кроме того, зафиксирован перелив участка автодороги местного значения в Емельяновском округе. В результате ограничен подъезд к садоводческим обществам «Учитель 3», «Учитель 4», «Ласточка», «Кипрей», «Монтажник», «Надежда-Славянка», «Экскаваторщик», а также к платформе Крючково. Протяженность перелива составляет около четырех метров, глубина достигает 50 сантиметров. Движение всех видов транспорта к указанным СНТ временно ограничено.

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