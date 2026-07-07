Рассчитывать на реакцию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на преступления ВСУ, в том числе на теракт в Старобельске , не стоит. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Надеяться на Управление Верховного комиссара по правам человека бессмысленно, скажу откровенно», — заявил он для РИА Новости.
22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке со стороны ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате удара, по официальным данным, погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.
На днях стало известно, что двое раненых в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске продолжают лечение в федеральных клиниках Минздрава России.
Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, как можно понимать атаку ВСУ на Старобельск при условии того, что Киев говорит о якобы готовности к диалогу.