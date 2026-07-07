Общественная палата Нижнего Новгорода обсудила летний отдых детей и креативную экономику

Директор департамента образования Ирина Борякова рассказала о новых направлениях работы в системе образования на летний период: в недавно открывшемся филиале Дворца детского творчества им. В. П. Чкалова на улице Касьянова впервые открыт пришкольный лагерь на 30 мест, а на базе школы № 189 Советского района начал работу пришкольный лагерь «Мы в зените» для 165 детей. В связи с образованием «Большого Нижнего» ожидаемый охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости достигает 236%. Во всех лагерях пройдут тематические мероприятия, приуроченные к Году единства народов России, подчеркнула Борякова.