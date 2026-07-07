Общественная палата Нижнего Новгорода обсудила летний отдых детей и креативную экономику

На очередном заседании Общественной палаты Нижнего Новгорода первого созыва обсудили организацию летнего отдыха детей, патриотическое воспитание и развитие креативной экономики, сообщили в департаменте информационной политики городской администрации.
Директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян отметил, что заседания служат площадкой для обмена идеями и планирования взаимодействия: повестка отражает опыт нового созыва и охватывает развитие города, проведение спортивных мероприятий для пропаганды здорового образа жизни, волонтёрские инициативы и сохранение культурного наследия. По его словам, повышенный интерес к организации летнего отдыха свидетельствует о вовлечённости граждан в социальную жизнь города.
Директор департамента образования Ирина Борякова рассказала о новых направлениях работы в системе образования на летний период: в недавно открывшемся филиале Дворца детского творчества им. В. П. Чкалова на улице Касьянова впервые открыт пришкольный лагерь на 30 мест, а на базе школы № 189 Советского района начал работу пришкольный лагерь «Мы в зените» для 165 детей. В связи с образованием «Большого Нижнего» ожидаемый охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости достигает 236%. Во всех лагерях пройдут тематические мероприятия, приуроченные к Году единства народов России, подчеркнула Борякова.
В рамках обсуждения креативной экономики заместитель председателя Общественной палаты и директор ассоциации рестораторов области Алексей Беляев привёл примеры — гастрономический фестиваль «За одним столом» и фестиваль INTERVALS. По его словам, такие проекты формируют дополнительную ценность за счёт людей, идей и культуры, привлекают гостей, создают рабочие места, поддерживают бизнес и развивают общественные пространства, что повышает привлекательность города для жизни и туризма.
Кроме того на заседании затронули темы волонтёрства и спортивных мероприятий. Протоиерей Михаил Сторонкин рассказал о помощи добровольцев при восстановлении Вознесенского храма в селе Большое Терюшево Дальнеконстантиновского района. Председатель комиссии по развитию спорта и здоровому образу жизни Ярослав Кучев представил план совместных с партнёрами мероприятий до конца года и методы вовлечения молодёжи в активный образ жизни; по его словам, команда организует свыше 70 мероприятий ежегодно, ориентируясь не только на формальные возрастные рамки.
Подводя итоги, Сергей Горин отметил, что деятельность членов Общественной палаты охватывает разные сферы общества и формирует практические инициативы, основанные на реальных потребностях людей и заботе о будущем.
Напомним, в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского района состав Общественной палаты был расширен до 36 человек. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что реализацию проекта «БезопасНО» обсудили на заседании группы по ликвидации опасных объектов Общественной палаты нового созыва.