Одиночество и внезапная смерть: как умер звезда «Ментовских войн» Ибрагимов

Однако мало кто знал, что помимо работы в кадре и режиссуры, Ибрагимов был мастером закадрового озвучания. Его голосом говорили персонажи культовой франшизы «Звёздные войны», что добавляет к портрету этого разнопланового человека поистине космический масштаб. Теперь его голос замолчал, оставив поклонников с чувством светлой грусти и недосказанности.