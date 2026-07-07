Одиночество и внезапная смерть: как умер звезда «Ментовских войн» Ибрагимов

Печальная новость пришла с опозданием: в Санкт-Петербурге не стало Руслана Ибрагимова — актера, чье лицо прекрасно знали поклонники культовых российских сериалов, а голос слышали фанаты голливудской классики. Жизнь артиста оборвалась внезапно, а его финальный путь завершится на малой родине.
Внезапная смерть.
О кончине 61-летнего Руслана Ибрагимова, известного по ролям в «Ментовских войнах» и «Улицах разбитых фонарей», общественность узнала не сразу. Актер умер еще 25 июня, однако информация об этом появилась в соцсетях его коллеги, актрисы Юлии Нижельской, лишь спустя несколько дней.
Трагедия оказалась скоропостижной. Как сообщили aif.ru в окружении артиста, Ибрагимов не жаловался на здоровье и ничем серьезным не болел. «Ушел скоропостижно. Возможно, сердце», — коротко и с горечью прокомментировали произошедшее коллеги.
Актриса Юлия Нижельская в эксклюзивном комментарии для aif.ru приоткрыла завесу над непростым периодом, предшествовавшим смерти артиста. По ее словам, в последнее время у Ибрагимова были проблемы с работой.
«В последнее время Руслан был одинок. И у него были проблемы с работой. Я его видела последний раз в сентябре», — поделилась Нижельская.
Последний поклон в Петербурге и путь домой.
Церемония прощания с артистом состоялась в северной столице, где прошла значительная часть его творческой жизни. Проводить Ибрагимова в последний путь пришли те, кто помнил его по учебе в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и совместной работе на площадке.
«Присутствовали однокурсники, педагоги, артисты», — уточнила Нижельская.
Согласно последней воле или решению родных, тело было кремировано. Финальным пристанищем для актера станет его родина.
«Похороны состоятся в Астрахани», — сообщила коллега.
Таким образом, звезда криминальных саг вернется в город, где он родился 9 мая 1965 года.
От «Бандитского Петербурга» до далекой-далекой галактики.
Творческий путь Руслана Ибрагимова был насыщен разноплановыми работами. Выпускник СПбГАТИ дебютировал в кино в 2001 году, мгновенно попав в обойму главных телехитов страны. Зрители запомнили его по десяткам проектов: «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Ленинград 46» и «Шеф» навсегда вписали его имя в историю российского телевидения.
Однако мало кто знал, что помимо работы в кадре и режиссуры, Ибрагимов был мастером закадрового озвучания. Его голосом говорили персонажи культовой франшизы «Звёздные войны», что добавляет к портрету этого разнопланового человека поистине космический масштаб. Теперь его голос замолчал, оставив поклонников с чувством светлой грусти и недосказанности.