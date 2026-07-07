В ГД предложили предоставить гражданским саперам статус ветерана боевых действий

«На рассмотрении Госдумы находится очень важный законопроект об отнесении к ветеранам боевых действий лиц, принимавших участие в проведении работ по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Ко второму чтению “Справедливая Россия” подготовила и внесла на рассмотрение депутатов поправки о предоставлении статуса ветерана гражданским саперам», — сказал Миронов ТАСС.