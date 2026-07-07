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В ГД предложили предоставить гражданским саперам статус ветерана боевых действий

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что статус должны получить специалисты выполнявшие работы по разминированию территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Гражданские саперы, занимавшиеся разминированием территорий в ходе специальной военной операции, должны получить статус ветеранов боевых действий. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«На рассмотрении Госдумы находится очень важный законопроект об отнесении к ветеранам боевых действий лиц, принимавших участие в проведении работ по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Ко второму чтению “Справедливая Россия” подготовила и внесла на рассмотрение депутатов поправки о предоставлении статуса ветерана гражданским саперам», — сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, такой статус должны получить гражданские саперы, выполнявшие работы по разминированию территорий Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля 2022 года, а также Курской области с 6 августа 2024 года.

«Гражданские саперы выполняют задачи в интересах Минобороны, Минстроя, Минтранса и Минэнерго на основании выписок из приказов и командировочных удостоверений. Нередко они награждаются ведомственными медалями Минобороны “За разминирование”, — подчеркнул депутат.