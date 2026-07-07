Челябинских первоклассников освободят от домашних заданий с 1 сентября

В России в новом учебном году — 2026/27 отменят домашние задания для первоклассников. Об этом говорится в письме Минпросвещения России, передает ТАСС.
Ранее домашнее задание допускалось, но ведомство рекомендовало вводить его постепенно. Кроме того, на выполнение заданий должно было уходить не более часа, сообщает arigus.tv.
Напомним, в Челябинской области стартовала вторая волна зачисления в первые классы. Родители могут выбрать школу без привязки к прописке. По данным на 6 июля, в областной столице для первоклассников осталось чуть более 3800 свободных мест.