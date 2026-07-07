«Роза Хутор» набирает популярность у туристов из стран Персидского залива

«В этом году я приезжаю в Россию уже в пятый раз, но в Сочи, на “Роза Хутор”, — впервые. Первое, что поразило на горном курорте, — свежий прохладный воздух». — поделилась представитель Министерства туризма Омана Хулуд Аль Каби. — «Туристы из Омана предпочитают путешествия, которые позволяют провести время на природе. Например, на “Роза Хутор” их привлекает горная река: в нашей стране есть только сухие русла, они наполняются лишь во время дождей. Интерес к посещению России у наших туристов высокий, тем более, между странами действует безвизовый режим. Поездки доступны по стоимости».