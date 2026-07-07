Лукаку сравнялся с Марадоной по голам на чемпионатах мира по футболу

Лукаку 33 года. С лета 2024 года он выступает за итальянский «Наполи», с которым выиграл чемпионат и суперкубок страны. По ходу карьеры нападающий выступал за бельгийский «Андерлехт», английские «Вест Бромвич», «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Интер» и «Рому». Футболист является бронзовым призером чемпионата мира-2018, который проходил в России, и лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии (93).