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Лукаку сравнялся с Марадоной по голам на чемпионатах мира по футболу

На счету обоих игроков стало по 8 забитых мячей.

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку догнал чемпиона мира — 1986 в составе сборной Аргентины Диего Марадону в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Бельгиец отметился голом в матче ⅛ финала против команды США (4:1). На счету обоих игроков стало по 8 забитых мячей. Рекордсменом по этому показателю является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (20).

Лукаку 33 года. С лета 2024 года он выступает за итальянский «Наполи», с которым выиграл чемпионат и суперкубок страны. По ходу карьеры нападающий выступал за бельгийский «Андерлехт», английские «Вест Бромвич», «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Интер» и «Рому». Футболист является бронзовым призером чемпионата мира-2018, который проходил в России, и лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии (93).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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