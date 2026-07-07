В Роскачестве выяснили, как россияне выбирают вино

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Больше всего россиян при выборе вина в магазине обращают внимание на содержание сахара, среди прочих популярных критериев для покупки напитка — цена и цвет, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«Главным ориентиром при выборе остается тип вина по содержанию сахара — его назвали 34% опрошенных. Цена важна для 12% респондентов, а цвет — для 11%», — сообщили там.
В организации отметили, что покупатели все реже ориентируются на раскрученное имя производителя и все чаще — на собственные зрительные и вкусовые ожидания. При этом для 97% россиян важными характеристиками вина остаются хороший вкус и послевкусие, а также хорошее качество.
Если говорить о стоимости вина, то подавляющее большинство участников опроса — 75% — готовы потратить на бутылку не более 1500 рублей. При этом оптимальным соотношением «цена — качество» респонденты считают диапазон 900−1000 рублей.
По словам специалистов, среди всех категорий вин по цвету и содержанию сахара россияне по-прежнему чаще других выбирают красные полусладкие — 51% за цвет и 55% за сладость.
Однако динамика красноречива: доля поклонников красных вин снизилась на 23 процентных пункта, а полусладких — на 13 процентных пунктов. Одновременно фиксируется уверенный рост интереса к белым, розовым и сухим винам — эти категории набирают популярность среди респондентов.
В свою очередь в сегменте российского виноделия тренд также заметен: реализация отечественных розовых вин выросла на 14%, белых — на 7%, тогда как красные прибавили меньше 1%. В ассортименте магазинов появляется все больше легких белых и розовых, сухих и полусухих версий, а доля насыщенных красных и сладких вин сокращается.
«Этому помогает и сырьевая база — более половины технических сортов винограда в России традиционно белые (тот же Рислинг), и теперь их используют активнее. Кроме того, из красных сортов, например Каберне Совиньон и Мерло, все чаще делают розовые или даже белые вина по специальной технологии, без выдержки на кожице», — пояснили в Роскачестве.