В Роскачестве выяснили, как россияне выбирают вино

«Этому помогает и сырьевая база — более половины технических сортов винограда в России традиционно белые (тот же Рислинг), и теперь их используют активнее. Кроме того, из красных сортов, например Каберне Совиньон и Мерло, все чаще делают розовые или даже белые вина по специальной технологии, без выдержки на кожице», — пояснили в Роскачестве.