Юрист Неделько предостерег пожилых россиян от переоформления квартир на родных

Пожилые люди в РФ часто переоформляют жилье на родственников, чтобы упростить наследство или защититься от мошенников. О плюсах и рисках сообщил основатель юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько.
— Надо понимать, что человеческие отношения — вещь хрупкая. Сейчас у вас может быть любовь и полное взаимопонимание с детьми, но что будет через 5−10 лет? От любви до ненависти — один шаг, — отметил он в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, среди плюсов переоформления — упрощение наследства, защита от аферистов и возможность переложить бремя содержания жилья на родных. Но и минусы весомы: дети могут выгнать родителей, молодые родственники могут потерять квартиру из-за долгов или мошенников, льготы пенсионеров по оплате ЖКХ могут быть утрачены.
Юрист порекомендовал пожилым оставить недвижимость себе и написать завещание, пройдя для надежности психолого-психиатрическую экспертизу. Если отношения испортятся, то его можно изменить. Наследникам же он посоветовал заключать договоры ренты или пожизненного содержания с иждивением, чтобы защитить родственников в возрасте от мошенников и дать юридические гарантии сохранения жилья и дохода, сказано в статье.