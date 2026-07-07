Юрист Неделько предостерег пожилых россиян от переоформления квартир на родных

— Надо понимать, что человеческие отношения — вещь хрупкая. Сейчас у вас может быть любовь и полное взаимопонимание с детьми, но что будет через 5−10 лет? От любви до ненависти — один шаг, — отметил он в беседе с агентством «Прайм».